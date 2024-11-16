  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Tarihi boks maçı sonrasında Mike Tyson'dan ilk açıklama

Tarihi boks maçı sonrasında Mike Tyson'dan ilk açıklama

Youtuber Jake Paul ile eski dünya boks şampiyonu Mike Tyson arasında merakla beklenen boks müsabakasının ardından ringten mağlup olarak inen Mike Tyson'dan ilk açıklama geldi.

Tarihi boks maçı sonrasında Mike Tyson'dan ilk açıklama - Resim: 1

Profesyonel ağır sıklet boks dünyasında merakla beklenen Jake Paul (27) ile Mike Tyson (58) karşılaşması TSİ 08:08'de başladı.

1 / 8
Tarihi boks maçı sonrasında Mike Tyson'dan ilk açıklama - Resim: 2

Teksas'ın Arlington şehrinde bulunan ve Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) ünlü takımı Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kapasiteli AT&T Stadyumu'nda dünyanın büyük heyecanla izlediği maçı Jake Paul kazandı.

2 / 8
Tarihi boks maçı sonrasında Mike Tyson'dan ilk açıklama - Resim: 3

Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson'ı 78-74 puanla yendi.

3 / 8
Tarihi boks maçı sonrasında Mike Tyson'dan ilk açıklama - Resim: 4

Karşılaşmanın son saniyelerinde Jake Paul, Mike Tyson'a saygısını göstererek karşısında boyun eğdi. Mike Tyson ise bu hareketin ardından genç rakibine sarıldı ve teşekkür etti.

4 / 8