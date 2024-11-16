Tarihi boks maçı sonrasında Mike Tyson'dan ilk açıklama
Youtuber Jake Paul ile eski dünya boks şampiyonu Mike Tyson arasında merakla beklenen boks müsabakasının ardından ringten mağlup olarak inen Mike Tyson'dan ilk açıklama geldi.
Profesyonel ağır sıklet boks dünyasında merakla beklenen Jake Paul (27) ile Mike Tyson (58) karşılaşması TSİ 08:08'de başladı.
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Teksas'ın Arlington şehrinde bulunan ve Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) ünlü takımı Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kapasiteli AT&T Stadyumu'nda dünyanın büyük heyecanla izlediği maçı Jake Paul kazandı.
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Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson'ı 78-74 puanla yendi.
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Karşılaşmanın son saniyelerinde Jake Paul, Mike Tyson'a saygısını göstererek karşısında boyun eğdi. Mike Tyson ise bu hareketin ardından genç rakibine sarıldı ve teşekkür etti.
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