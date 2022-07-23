Tarihin en iyi futbol futbolcuları belirlendi: Listenin başında ne Pele ne Maradona var...
Oxford Üniversitesi'nin önde gelen matematik profesörü Tom Crawford tarafından geliştirilen algoritma ile dünyanın en iyi futbolcuları listesi oluşturuldu. İşte dünyanın en iyi futbolcuları...
Oxford Üniversitesi'nin önde gelen matematik profesörü Tom Crawford tarafından oluşturulmuş algoritmaya göre tarihin en iyi futbol oyuncusu tespit edildi.
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10 - Johan Cruyff
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9 - Diego Maradona
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8 - Michel Platini
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