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  4. Tarihin en iyi futbol futbolcuları belirlendi: Listenin başında ne Pele ne Maradona var...

Tarihin en iyi futbol futbolcuları belirlendi: Listenin başında ne Pele ne Maradona var...

Oxford Üniversitesi'nin önde gelen matematik profesörü Tom Crawford tarafından geliştirilen algoritma ile dünyanın en iyi futbolcuları listesi oluşturuldu. İşte dünyanın en iyi futbolcuları...

Tarihin en iyi futbol futbolcuları belirlendi: Listenin başında ne Pele ne Maradona var... - Resim: 1

Oxford Üniversitesi'nin önde gelen matematik profesörü Tom Crawford tarafından oluşturulmuş algoritmaya göre tarihin en iyi futbol oyuncusu tespit edildi.

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Tarihin en iyi futbol futbolcuları belirlendi: Listenin başında ne Pele ne Maradona var... - Resim: 2

10 - Johan Cruyff

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Tarihin en iyi futbol futbolcuları belirlendi: Listenin başında ne Pele ne Maradona var... - Resim: 3

9 - Diego Maradona

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Tarihin en iyi futbol futbolcuları belirlendi: Listenin başında ne Pele ne Maradona var... - Resim: 4

8 - Michel Platini

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