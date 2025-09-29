Tayfun Canlı: ''Balıkesirspor’un 12 numarasıyım!''

“Bal-Kes Bayrağını Hiç Yere Düşürmedim”

Tribünlerden deplasman yollarına kadar Balıkesirspor’un yanında olduğunu vurgulayan Canlı, takımın kendisi için yalnızca bir oyun değil, büyük bir aile olduğunu belirtti. Tayfun Canlı “Bugüne kadar maratonda, kale arkasında, iç sahada ve deplasmanlarda Bal-Kes bayrağını hiç yere düşürmedim. Benim için bu takım, kalplerimizin aynı ritimde attığı kocaman bir aile demektir.” diye konuştu.