Tayfun Canlı: ''Balıkesirspor’un 12 numarasıyım!''
Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, son günlerde adı Balıkesirspor Başkanlığı için gündeme gelmesi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.
Çocukluk yıllarında altyapısında formasını giydiği Balıkesirspor’un kendisi için bir “ilk aşk” olduğunu dile getiren Canlı,“Balıkesirspor’a duyduğum sevda hiçbir makamla ya da görevle ölçülemez. Bu forma benim hayatımın ilk aşkıdır.” dedi.
“Bal-Kes Bayrağını Hiç Yere Düşürmedim”
Tribünlerden deplasman yollarına kadar Balıkesirspor’un yanında olduğunu vurgulayan Canlı, takımın kendisi için yalnızca bir oyun değil, büyük bir aile olduğunu belirtti. Tayfun Canlı “Bugüne kadar maratonda, kale arkasında, iç sahada ve deplasmanlarda Bal-Kes bayrağını hiç yere düşürmedim. Benim için bu takım, kalplerimizin aynı ritimde attığı kocaman bir aile demektir.” diye konuştu.
“Başkanlık Değil, Kulübün Geleceği Önemli”
Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ile birlikte Balıkesirspor’a desteklerini sürdüreceğini dile getiren Canlı, başkan adaylığı konusuna ise açıklık getirdi Canlı “İsmimin başkanlıkla anılması onur verici olsa da önceliğim kulübün geleceğidir. Balıkesirspor’u ayağa kaldıracak olan şey, doğru bir oyun planıyla sahaya çıkan, kenetlenmiş bir Balıkesirspor’dur.” dedi
“Her Zaman 12 Numara Olacağım”
Saha içinde olmasa da her zaman takımın yanında yer alacağını belirten Canlı, “Ben bu mücadelede belki saha içinde olmayacağım ama tribünde, altyapıda bir eski futbolcu, saha dışında ise bir gönül neferi olarak Balıkesirspor’un 12 numarası olmaya devam edeceğim.” diye konuştu.