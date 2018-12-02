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  3. 02 Aralık 2018 11:30

Tecevüzle suçlanan Cristiano Ronaldo'nun ifadesi ortaya çıktı

9 yıl önce Las Vegas'ta bir kadına tecavüz ettiği ve sessiz kalması için para ödediği iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun ifadesine ulaşıldı.

Tecevüzle suçlanan Cristiano Ronaldo'nun ifadesi ortaya çıktı

Kathryn Mayorga isimli bir kadına tecavüz ettiği ardından sessiz kalması karşılığında 375 bin dolar ödediğini iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun ifadesi ortaya çıktı.

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Tecevüzle suçlanan Cristiano Ronaldo'nun ifadesi ortaya çıktı

Alman Der Spiegel dergisi, olayın ardından Eylül 2009'da 33 yaşındaki futbolcunun olayla ilgili sorgulama sırasında verdiği ifadeyi ele geçirdi.

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Tecevüzle suçlanan Cristiano Ronaldo'nun ifadesi ortaya çıktı

Juventus'un yıldızı Ronaldo'nun, "Henüz yeni tanıştığımız için birlikte olmamızın uygun olmadığını söyledi. Ama buna rağmen bedenime dokundu" dediği iddia edildi.

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Tecevüzle suçlanan Cristiano Ronaldo'nun ifadesi ortaya çıktı

İfadelerde Mayorga, "Bayan C", Ronaldo da "X" olarak adlandırılıyor. İfadeye göre Ronaldo'ya "O gece neler olduğu" sorulduğunda futbolcu şöyle yanıt verdi: "Onunla birlikte olduk. Aslında istemediğini söylüyordu ama beden dili bunun tam tersini ifade ediyordu."

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