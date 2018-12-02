Tecevüzle suçlanan Cristiano Ronaldo'nun ifadesi ortaya çıktı
9 yıl önce Las Vegas'ta bir kadına tecavüz ettiği ve sessiz kalması için para ödediği iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun ifadesine ulaşıldı.
Kathryn Mayorga isimli bir kadına tecavüz ettiği ardından sessiz kalması karşılığında 375 bin dolar ödediğini iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun ifadesi ortaya çıktı.
Alman Der Spiegel dergisi, olayın ardından Eylül 2009'da 33 yaşındaki futbolcunun olayla ilgili sorgulama sırasında verdiği ifadeyi ele geçirdi.
Juventus'un yıldızı Ronaldo'nun, "Henüz yeni tanıştığımız için birlikte olmamızın uygun olmadığını söyledi. Ama buna rağmen bedenime dokundu" dediği iddia edildi.