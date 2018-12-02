Tecevüzle suçlanan Cristiano Ronaldo'nun ifadesi ortaya çıktı

İfadelerde Mayorga, "Bayan C", Ronaldo da "X" olarak adlandırılıyor. İfadeye göre Ronaldo'ya "O gece neler olduğu" sorulduğunda futbolcu şöyle yanıt verdi: "Onunla birlikte olduk. Aslında istemediğini söylüyordu ama beden dili bunun tam tersini ifade ediyordu."

