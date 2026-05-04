Televizyonda gördü, hayatı değişti! 11 yıl ter döküp Türkiye şampiyonu oldu!
Bursa'da yaşayan 18 yaşındaki Selçuk Efe Şentürk, henüz 7 yaşındayken televizyonda izlediği bir boks maçıyla kurduğu hayali gerçeğe dönüştürdü. 11 yıllık azimli çalışmanın ardından 85 kiloda Türkiye Şampiyonu olan genç boksör, şimdi gözünü Karadağ'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na dikti.
Kaynak: DHA
Genç yeteneğin şimdiki durağı ise Dünya Gençler Boks Şampiyonası.
Osmangazi ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Selçuk Efe Şentürk, çocukluk merakını ulusal bir başarıya dönüştürdü.
Evlerine alınan bir boks torbasıyla amatörce başlayan serüveni, milli sporcu ve antrenör Bahram Muzaffer ile tanışmasıyla profesyonel bir boyuta taşındı.
