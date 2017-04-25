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  3. 25 Nisan 2017 14:13

Maria Sharapova kortlara geri dönüyor

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Maria Sharapova, 15 aylık doping cezasının sona ermesinin ardından ilk maçını, özel davetle yer aldığı Stuttgart açıkta yapacak.

Maria Sharapova kortlara geri dönüyor

Geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "Meldonyum" maddesine rastlandığı için verilen 15 ay doping cezası yarın sona erecek Sharapova, çeyrek finalde dünya 1 numarası Serena Williams'a elendiği 2016 Avustralya Açık'tan sonra ilk kez resmi bir müsabakada yer alacak.

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Maria Sharapova kortlara geri dönüyor

Roland Garros (2012,2014), Wimbledon (2004), ABD Açık (2006) ve Avustralya Açık (2008) olmak üzere 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Sharapova, organizasyondaki ilk maçında yarın İtalyan Roberta Vinci ile karşı karşıya gelecek.

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Maria Sharapova kortlara geri dönüyor

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen ve toplam 710 bin 900 dolar ödülün dağıtılacağı organizasyonda dünya 2 numarası Angelique Kerber'in yanı sıra Karolina Pliskova (3), Dominika Cibulkova (4), Simona Halep (5), Garbine Muguruza (6), Johanna Konta (7), Agnieszka Radwanska (8) ve Svetlana Kuznetsova (9) ana tabloda mücadele edecek.

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Maria Sharapova kortlara geri dönüyor

TEKLER ŞAMPİYONLUĞU KAZANDI
İlk grand slam şampiyonluğuna 2004'te henüz 17 yaşında Serena Williams karşısında ulaşan Rus tenisçi, WTA organizasyonlarında ise 35 tekler zaferi elde etti.

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