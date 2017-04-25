Maria Sharapova kortlara geri dönüyor

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen ve toplam 710 bin 900 dolar ödülün dağıtılacağı organizasyonda dünya 2 numarası Angelique Kerber'in yanı sıra Karolina Pliskova (3), Dominika Cibulkova (4), Simona Halep (5), Garbine Muguruza (6), Johanna Konta (7), Agnieszka Radwanska (8) ve Svetlana Kuznetsova (9) ana tabloda mücadele edecek.