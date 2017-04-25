Maria Sharapova kortlara geri dönüyor
Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Maria Sharapova, 15 aylık doping cezasının sona ermesinin ardından ilk maçını, özel davetle yer aldığı Stuttgart açıkta yapacak.
Geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "Meldonyum" maddesine rastlandığı için verilen 15 ay doping cezası yarın sona erecek Sharapova, çeyrek finalde dünya 1 numarası Serena Williams'a elendiği 2016 Avustralya Açık'tan sonra ilk kez resmi bir müsabakada yer alacak.
Roland Garros (2012,2014), Wimbledon (2004), ABD Açık (2006) ve Avustralya Açık (2008) olmak üzere 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Sharapova, organizasyondaki ilk maçında yarın İtalyan Roberta Vinci ile karşı karşıya gelecek.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen ve toplam 710 bin 900 dolar ödülün dağıtılacağı organizasyonda dünya 2 numarası Angelique Kerber'in yanı sıra Karolina Pliskova (3), Dominika Cibulkova (4), Simona Halep (5), Garbine Muguruza (6), Johanna Konta (7), Agnieszka Radwanska (8) ve Svetlana Kuznetsova (9) ana tabloda mücadele edecek.