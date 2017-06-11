Maria Sharapova'ya bir şok daha !
Kadınlar dünya sıralamasının eski bir numarası Maria Sharapova'dan hayranlarını üzen bir haber geldi.
Rus raket, sakatlığı sebebiyle sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'a katılamayacak.
(Hürriyet)
Sakatlık nedeniyle Roma Açık'ın 2. turunda maçtan çekilmek zorunda kaldığı 16 Mayıs'tan bu yana kortlardan uzak kalan Sharapova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, uyluğunda kas yırtığı tespit edildiğini ve oynamayı planladığı çim kort turnuvalarına katılamayacağını belirtti.
Daha önce Wimbledon'da ana tabloya kalmak için özel davet başvurusu yapmayacağını açıklayan ve eleme turuna katılabilmek için Roehampton'daki turnuvada mücadele etmeyi planlayan Sharapova'nın böylece 3-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Wimbledon'da oynama şansı kalmadı.