Maria Sharapova'ya bir şok daha !



Daha önce Wimbledon'da ana tabloya kalmak için özel davet başvurusu yapmayacağını açıklayan ve eleme turuna katılabilmek için Roehampton'daki turnuvada mücadele etmeyi planlayan Sharapova'nın böylece 3-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Wimbledon'da oynama şansı kalmadı.