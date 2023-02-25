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  4. Tepkiler sonrası Ali Koç kesenin ağzını açıyor! İşte Fenerbahçe'nin bomba transferi!

Tepkiler sonrası Ali Koç kesenin ağzını açıyor! İşte Fenerbahçe'nin bomba transferi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünyaca ünlü yıldız futbolcuyu sarı lacivertli takımın kadrosuna katmak için harekete geçti.

Tepkiler sonrası Ali Koç kesenin ağzını açıyor! İşte Fenerbahçe'nin bomba transferi! - Resim: 1

Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kazandırdı.  

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Tepkiler sonrası Ali Koç kesenin ağzını açıyor! İşte Fenerbahçe'nin bomba transferi! - Resim: 2

Jorge Jesus'un isteği üzerine harekete geçen Ali Koç, kesenin ağzını açtı.  

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Tepkiler sonrası Ali Koç kesenin ağzını açıyor! İşte Fenerbahçe'nin bomba transferi! - Resim: 3

Galatasaray'ın üst üste transferleri ile psikolojik üstünlüğü eline geçirdiği düşüncesi üzerine Ali Koç'tan taraftarı sevindirecek bir hamle bekleniyor.

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Tepkiler sonrası Ali Koç kesenin ağzını açıyor! İşte Fenerbahçe'nin bomba transferi! - Resim: 4

Fenerbahçe, transferde sessiz ve derinden ilerliyor.  

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