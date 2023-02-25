Tepkiler sonrası Ali Koç kesenin ağzını açıyor! İşte Fenerbahçe'nin bomba transferi!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünyaca ünlü yıldız futbolcuyu sarı lacivertli takımın kadrosuna katmak için harekete geçti.
Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kazandırdı.
1 / 14
Jorge Jesus'un isteği üzerine harekete geçen Ali Koç, kesenin ağzını açtı.
2 / 14
Galatasaray'ın üst üste transferleri ile psikolojik üstünlüğü eline geçirdiği düşüncesi üzerine Ali Koç'tan taraftarı sevindirecek bir hamle bekleniyor.
3 / 14
Fenerbahçe, transferde sessiz ve derinden ilerliyor.
4 / 14