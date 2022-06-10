TFF 1. Lig ekibi çıldırdı: Süper Lig'den 6 yıldızı istiyor

Sürpriz bir şekilde Süper Lig'e veda eden Göztepe'nin TFF 1. Lig'de kalmaya niyeti yok! Kulübün yeni hissedarı Rasmus Ankersen ile geri dönmenin hesabını yapan Göztepe için çılgın bir iddia ortaya atıldı. Yeniden Süper Lig'e çıkmak için kesenin ağzını sonuna kadar açacak olan zengin iş insanı ortalığı şimdiden kasıp kavurdu.

DEV KULÜPLERİ RADARINA ALDI

Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70'ini almak için Mehmet Sepil ile el sıkışan Danimarkalı iş insanı Ankersen'in Süper Lig'in formda olan yıldızlarını gündemine aldığı iddiası bomba etkisi yarattı. 39 yaşındaki spor adamının Süper Lig'in zirvesinde yer alan ve transferin gözdesi olan Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına da kanca attığı ifade edildi.