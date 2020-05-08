Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı
Sarı lacivertli ekibin, sakat olmasına rağmen Galatasaray'dan transfer ettiği ve 1 yıllık tedavisinin ardından tekrar futbola döndürdüğü Tolga Ciğerci, "yuvam" dediği sarı lacivertli kulüple ayrılma noktasına geldi.
Sarı lacivertli ekibin, sakat olmasına rağmen Galatasaray'dan transfer ettiği ve 1 yıllık tedavisinin ardından tekrar futbola döndürdüğü Tolga Ciğerci, "yuvam" dediği sarı lacivertli kulüple ayrılma noktasına geldi.
Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 28 maçta 2 gol ve 4 asiste imza atan Tolga Ciğerci, yeniden Bundesliga'da yer almak istediği için Wolfsburg'dan gelen teklife sıcak bakıyor.
Gelen teklifin ardından yapılan görüşmeler neticesinde her konuda anlaşma sağlayan Tolga Ciğerci, yeni sezonda Alman ekibine dahil olacak.