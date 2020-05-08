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  3. 08 Mayıs 2020 14:45

Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı lacivertli ekibin, sakat olmasına rağmen Galatasaray'dan transfer ettiği ve 1 yıllık tedavisinin ardından tekrar futbola döndürdüğü Tolga Ciğerci, "yuvam" dediği sarı lacivertli kulüple ayrılma noktasına geldi.

Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı lacivertli ekibin, sakat olmasına rağmen Galatasaray'dan transfer ettiği ve 1 yıllık tedavisinin ardından tekrar futbola döndürdüğü Tolga Ciğerci, "yuvam" dediği sarı lacivertli kulüple ayrılma noktasına geldi.

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Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 28 maçta 2 gol ve 4 asiste imza atan Tolga Ciğerci, yeniden Bundesliga'da yer almak istediği için Wolfsburg'dan gelen teklife sıcak bakıyor.

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Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Gelen teklifin ardından yapılan görüşmeler neticesinde her konuda anlaşma sağlayan Tolga Ciğerci, yeni sezonda Alman ekibine dahil olacak.

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Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

MAX KRUSE'Yİ DE İSTİYORLAR Öte yandan Alman ekibi Wolfsburg, sarı lacivertli bir diğer oyuncu Max Kruse'ye de talip oldu.

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