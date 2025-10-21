Toprak Razgatlıoğlu, 14 yaşında kurduğu hayalini gerçekleştirdi

2017 yılında Antalya'da yaşadığı bir motosiklet kazasında hayatını kaybeden 'Tek teker Arif' lakaplı Babası Arif Razgatlıoğlu da 2009 yılında oğlu ile birlikte DHA'ya yaptığı açıklamada, “Öncelikle çocuğumla gurur duyuyorum. Biraz tehlikeli bir spor ama ne yapalım, ömrümüzü vermişiz bu spora. Kendim şov alanında iyi bir yerdeyim. Biliyorsunuz bu da genlerden dolayı çocuğa da bulaştı. Çocuk benden daha iyi yapıyor bile diyebilirim şu an. Aldı başını gidiyor. Bundan sonra çok daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Tabi en çok istediğimiz şey pistlerde yarışmak. Kenan Sofuoğlu gibi olmak. Allahlın izniyle çok iyi kabiliyet ve başarı var. Olacağına inanıyoruz, olacakta. Şu anda Motosiklet Federasyon Başkanımız Sayın Süleyman Memnun bütün desteklerini veriyor Toprak’a. Hepimiz gibi Toprak’ın güzel şeyler yapacağına inanıyor. İnşallah Toprak Türkiye adına çok güzel şeyler yapacak. Belki de Kenan Sofuoğlu’ndan daha iyi olacak gibi. Kerata daha 13 yaşındaydı. 4 gün önce 14 yaşına bastı. Bu yaşta bunları yapıyorsa neler olabileceği ortada” şeklinde konuşmuştu.