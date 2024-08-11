Toprak Razgatlıoğlu’ndan üst üste 13. galibiyet

Portekiz pistinin zorlu virajlarında hafta sonu boyunca kıyasıya mücadele ederek rekora koşan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, cumartesi gerçekleşen ilk yarıştan galip ayrılarak Alvaro Bautista ve Jonathan Rea’nın 11 galibiyetlik rekoruna ortak oldu. Pazar günü gerçekleşen Superpole yarışından da lider olarak ayrılan Razgatlıoğlu üst üste 12. zaferini alarak rekoru kırdı. Aynı gün gerçekleşen 2. yarışta da damalı bayrağı ilk gören isim olan Red Bull sporcusu üst üste 13 zafer kazanarak Dünya Superbike Şampiyonası tarihine adını altın harflerle yazdırdı.