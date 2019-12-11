Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler
5 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve asbaşkan Semih Özsoy'un Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le olan görüşmesi gündeme oturdu. A spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, bu görüşmeyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulunurken, can alıcı sorular sordu. İşte usta yorumcunun o açıklamaları...
5 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve asbaşkan Semih Özsoy'un Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le olan görüşmesi gündeme oturdu. A spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, bu görüşmeyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulunurken, can alıcı sorular sordu. İşte usta yorumcunun o açıklamaları...
Erman Toroğlu: Tarih 5 Aralık, günlerden Perşembe saat 16.50, yer Zorlu Center'da Nihat Özdemir'in bürosu. Ağır misafirler ayrı ayrı gelmeye başlıyorlar.
Peki, nereye? Nihat Özdemir'in bürosuna. Ağır misafirler kimler mi? İkisi Ali Koç ile Semih Özsoy.