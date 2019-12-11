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  3. 11 Aralık 2019 12:40

Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler

5 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve asbaşkan Semih Özsoy'un Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le olan görüşmesi gündeme oturdu. A spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, bu görüşmeyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulunurken, can alıcı sorular sordu. İşte usta yorumcunun o açıklamaları...

Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler

5 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve asbaşkan Semih Özsoy'un Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le olan görüşmesi gündeme oturdu. A spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, bu görüşmeyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulunurken, can alıcı sorular sordu. İşte usta yorumcunun o açıklamaları...

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Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler

Erman Toroğlu: Tarih 5 Aralık, günlerden Perşembe saat 16.50, yer Zorlu Center'da Nihat Özdemir'in bürosu. Ağır misafirler ayrı ayrı gelmeye başlıyorlar.

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Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler

Peki, nereye? Nihat Özdemir'in bürosuna. Ağır misafirler kimler mi? İkisi Ali Koç ile Semih Özsoy.

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Toroğlu'ndan Nihat Özdemir ve Ali Koç'a sert sözler

Diğeri kim? Bence size 5 isim sorsam yine bilemezsiniz. Neden? Haydi, onlar Fenerbahçe'de yöneticilik yapmışlar şimdi arkadaşlar, dostlar.

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