Tottenham ile Manchester United finalinde gülen taraf Tottenham oldu

İkinci yarıya her iki takımda aynı kadrolarla devam etti. Manchester United, ilk yarıdaki topla oyununa ikinci yarıda da devam etti. Tottenham ise skorun verdiği avantajla daha temkinli bir oyun ortaya koydu. 68’inci dakikada Manchester United beraberlik golüne çok yaklaştı. Orta alanın biraz önünde Bruno Fernandes’in kullandığı serbest vuruşta içeri gönderdiği topu Vicario elinden sektirdi. Seken topa ceza sahası içerisinde Hojlund kafayla vurdu ve kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağı savunmada Van de Ven son anda uzaklaştırdı. Üst üste ataklar üreten Manchester United, 74’üncü dakikada bu kez soldan ceza sahasına giren Garnacho’nun sert şutuyla etkili geldi fakat yine Vicario hata yapmadı. Oyunun hakimi olan Manchester United etkisini arttırsa da pozisyonları tamamlama noktasında sorun yaşadı. Maçın son bölümlerine doğru girilirken Manchester United, 90+7’nci dakikada ceza sahası içinde Shaw’un kafasıyla etkili geldi fakat Vicario geçit vermedi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Tottenham sahadan 1-0 galip ayrılarak UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyon oldu.