Trabzon'da boks maçında meydan savaşı: Onlarca kişi ringe dalıp birbirine girdi
Trabzon'da düzenlenen boks şampiyonasında Türk ve Rus boksörün maçının sonunda çıkan gerginlik kavgaya dönüştü. Onlarca kişinin ringde birbirine girdiği anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA
Trabzonlu milli boksör Emirhan Kalkan, UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için Rus rakibi Sergei Gorokhov ile Beşirli Spor Salonu'nda kurulan ringde karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 3’üncü raundunda iddiaya göre Rus ekibinden rakiplerine saygısız harekette bulununca ringde tansiyon bir anda yükseldi. Ringde başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Sandalyelerin kullanıldığı, tekme ile yumrukların atıldığı kavga ve arbedeye özel güvenlik personeli güçlükle müdahale etti.
Ringe çıkan onlarca kişinin karışmasıyla büyüyen kavga üzerine karşılaşma yarıda kesildi.
