  4. Trabzon'da boks maçında meydan savaşı: Onlarca kişi ringe dalıp birbirine girdi

Trabzon'da boks maçında meydan savaşı: Onlarca kişi ringe dalıp birbirine girdi

Trabzon'da düzenlenen boks şampiyonasında Türk ve Rus boksörün maçının sonunda çıkan gerginlik kavgaya dönüştü. Onlarca kişinin ringde birbirine girdiği anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA
Trabzon'da boks maçında meydan savaşı: Onlarca kişi ringe dalıp birbirine girdi - Resim: 1

Trabzonlu milli boksör Emirhan Kalkan, UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için Rus rakibi Sergei Gorokhov ile Beşirli Spor Salonu'nda kurulan ringde karşı karşıya geldi. 

Trabzon'da boks maçında meydan savaşı: Onlarca kişi ringe dalıp birbirine girdi - Resim: 2

Mücadelenin 3’üncü raundunda iddiaya göre Rus ekibinden rakiplerine saygısız harekette bulununca ringde tansiyon bir anda yükseldi. Ringde başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 

Trabzon'da boks maçında meydan savaşı: Onlarca kişi ringe dalıp birbirine girdi - Resim: 3

Sandalyelerin kullanıldığı, tekme ile yumrukların atıldığı kavga ve arbedeye özel güvenlik personeli güçlükle müdahale etti. 

Trabzon'da boks maçında meydan savaşı: Onlarca kişi ringe dalıp birbirine girdi - Resim: 4

Ringe çıkan onlarca kişinin karışmasıyla büyüyen kavga üzerine karşılaşma yarıda kesildi.

