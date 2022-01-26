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  4. Trabzonspor aradığı transferi Süper Lig'de buldu

Trabzonspor aradığı transferi Süper Lig'de buldu

Trabzonspor'da dev arası transfer çalışmaları sürerken satış listesine konulan Hüseyin Türkmen ile Alanyasporlu Fatih Aksoy takası masada.

Trabzonspor aradığı transferi Süper Lig'de buldu - Resim: 1

Giresunspor maçında oyundan alınmasına kızan ve direkt soyunma odasının yolunu tutan, ardından yapılan idmanlara katılmayan Hüseyin Türkmen'e transfer izni verilmişti.

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Trabzonspor aradığı transferi Süper Lig'de buldu - Resim: 2

Alanyaspor'un istediği Hüseyin'e karşılık Fatih Aksoy takası yapılabileceği belirtildi.

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Trabzonspor aradığı transferi Süper Lig'de buldu - Resim: 3

Güney ekibi ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Fatih bu sezon 24 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

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Trabzonspor aradığı transferi Süper Lig'de buldu - Resim: 4

1.89 boyundaki 24 yaşındaki oyuncu güçlü fiziği ve mücadeleci yapısıyla biliniyor.

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