Trabzonspor, Avrupa'da avantajı kaybetti
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor, evinde konuk ettiği Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu.
Trabzonspor 3. eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i konuk etti.
Papara Park'taki mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 67. dakikasında konuk ekip Grgic'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu skor maçın sonucunu belirledi.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçı A Spor'dan naklen yayınlandı.
Rövanşta avantajı kaybeden Trabzonspor turu geçmesi halinde Portekiz'in Braga takımıyla mücadele edecek.
Bordo mavililer Avrupa Ligi 2. turunda Ruzomberok'u 2 maçta da mağlup ederek tur atlamıştı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Ruzomberok ile oynanan rövanş karşılaşmasında forma giyen Trezeguet'i yedek soyundururken bu futbolcunun yerine yeni transfer Stefan Savic'i savunmada tercih etti.