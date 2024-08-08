Trabzonspor, Avrupa'da avantajı kaybetti

Bordo mavililer Avrupa Ligi 2. turunda Ruzomberok'u 2 maçta da mağlup ederek tur atlamıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Ruzomberok ile oynanan rövanş karşılaşmasında forma giyen Trezeguet'i yedek soyundururken bu futbolcunun yerine yeni transfer Stefan Savic'i savunmada tercih etti.