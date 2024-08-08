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Trabzonspor, Avrupa'da avantajı kaybetti

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor, evinde konuk ettiği Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, Avrupa'da avantajı kaybetti - Resim: 1

Trabzonspor 3. eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i konuk etti. 

Papara Park'taki mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetti. 

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Trabzonspor, Avrupa'da avantajı kaybetti - Resim: 2

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. 

İkinci yarının 67. dakikasında konuk ekip Grgic'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu skor maçın sonucunu belirledi. 

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Trabzonspor, Avrupa'da avantajı kaybetti - Resim: 3

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçı A Spor'dan naklen yayınlandı.

Rövanşta avantajı kaybeden Trabzonspor turu geçmesi halinde Portekiz'in Braga takımıyla mücadele edecek. 

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Trabzonspor, Avrupa'da avantajı kaybetti - Resim: 4

Bordo mavililer Avrupa Ligi 2. turunda Ruzomberok'u 2 maçta da mağlup ederek tur atlamıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Ruzomberok ile oynanan rövanş karşılaşmasında forma giyen Trezeguet'i yedek soyundururken bu futbolcunun yerine yeni transfer Stefan Savic'i savunmada tercih etti.

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