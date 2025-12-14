Trabzonspor - Beşiktaş maçında 6 gol, 1 kırmızı kart çıktı

  1. Anasayfa
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

Kaynak: DHA / İHA
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor, 35 puana yükseldi ve 2. sırada yer aldı. Ligde üst üste 2. beraberliği alan Beşiktaş ise 26 puana yükseldi. 

Beşiktaş'ın ilk golünü 18. dakikada Tammy Abraham kaydetti. Vaclav Cerny, 22. dakikada Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi. 25. dakikada ise Trabzonspor'da Ernest Muçi, skoru 2-1'e getiren golü attı. Beşiktaş'ta Vaclav Cerny 31. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve farkı yeniden 2'ye yükseltti.

Mücadelenin 38. dakikasında El Bilal Toure kırmızı kart gördü ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.

İlk yarı, siyah-beyazlıların 3-1 üstünlüğüyle tamamlanırken Trabzonspor'da Christ Inao Oulai, 63. dakikada farkı 1'e indiren golü attı.

