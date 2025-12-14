Trabzonspor - Beşiktaş maçında 6 gol, 1 kırmızı kart çıktı

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor, 35 puana yükseldi ve 2. sırada yer aldı. Ligde üst üste 2. beraberliği alan Beşiktaş ise 26 puana yükseldi.