Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa ile son dakikalarda yediği gollerle 4-3 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada bordo mavililer, son dakikalarına önde girdiği maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Lacivert beyazlılara galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Mickael Tirpan, 41. dakikada Yusuf Erdoğan, 87. dakikada Edgar Ie (kendi kalesine) ve 90+2. dakikada Fode Koita'dan geldi.