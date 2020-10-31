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  3. 31 Ekim 2020 10:25

Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa ile son dakikalarda yediği gollerle 4-3 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 

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Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu

Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada bordo mavililer, son dakikalarına önde girdiği maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

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Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu

Lacivert beyazlılara galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Mickael Tirpan, 41. dakikada Yusuf Erdoğan, 87. dakikada Edgar Ie (kendi kalesine) ve 90+2. dakikada Fode Koita'dan geldi. 

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Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldu

Karadeniz ekibinin golleri ise 23. dakikada Serkan Asan ile 31. ve 38. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti. 

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