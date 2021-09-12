Trabzonspor - Galatasaray maçında taraftar sahaya indi
Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında sahaya atlayan bir taraftar, Abdülkadir Ömür'ün yanına koştu. Bordo Mavili ekip taraftarın genç oyuncuya ''Düzgün top oyna'' dediği iddia edildi.
Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk yarısında futbolseverleri şaşırtan bir olay yaşandı.
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Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile devam ederken sahaya bir taraftar girdi.
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Karadeniz ekibinin yıldızı Abdülkadir Ömür'ün yanına kadar giden taraftarın elindeki formayı Abdülkadir Ömür'e vererek ''Düzgün top oyna'' dediği iddia edildi.
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Olaya hemen müdahale eden güvenlik güçleri, taraftarı yakalayarak saha kenarına çıkardı.
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