  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Trabzonspor - Galatasaray maçında taraftar sahaya indi

Trabzonspor - Galatasaray maçında taraftar sahaya indi

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında sahaya atlayan bir taraftar, Abdülkadir Ömür'ün yanına koştu. Bordo Mavili ekip taraftarın genç oyuncuya ''Düzgün top oyna'' dediği iddia edildi.

Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk yarısında futbolseverleri şaşırtan bir olay yaşandı.

1 / 8

Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile devam ederken sahaya bir taraftar girdi.

2 / 8

Karadeniz ekibinin yıldızı Abdülkadir Ömür'ün yanına kadar giden taraftarın elindeki formayı Abdülkadir Ömür'e vererek ''Düzgün top oyna'' dediği iddia edildi.   

3 / 8

Olaya hemen müdahale eden güvenlik güçleri, taraftarı yakalayarak saha kenarına çıkardı.

4 / 8