Trabzonspor Galatasaray ve Fenerbahçe'ye fark attı!
Birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 21 takım arasında en pahalı ekip Medipol Başakşehir olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı.
Birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 21 takım arasında en pahalı ekip Medipol Başakşehir olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı.