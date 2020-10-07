Trabzonspor Galatasaray ve Fenerbahçe'ye fark attı!

Birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 21 takım arasında en pahalı ekip Medipol Başakşehir olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı.