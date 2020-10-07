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  3. 07 Ekim 2020 10:10

Trabzonspor Galatasaray ve Fenerbahçe'ye fark attı!

Birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 21 takım arasında en pahalı ekip Medipol Başakşehir olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı.

Trabzonspor Galatasaray ve Fenerbahçe'ye fark attı!

Birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 21 takım arasında en pahalı ekip Medipol Başakşehir olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı.

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Trabzonspor Galatasaray ve Fenerbahçe'ye fark attı!

Transfer döneminin ardından dikkat çeken diğer bir detay da takımların yaş ortalaması oldu.

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Trabzonspor Galatasaray ve Fenerbahçe'ye fark attı!

İşte Süper Lig takımlarının yaş ortalaması

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Trabzonspor Galatasaray ve Fenerbahçe'ye fark attı!

Sivasspor 30.6

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