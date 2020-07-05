Trabzonspor, Galatasaray'ı yıktı!
Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray’ı 3-1 yendi. Karşılaşmada bordo-mavililerin gollerini Sosa (P), Filip Novak ve Sörtloth kaydederken; sarı-kırmızılıların tek golü ise Seri’den (P) geldi.
Süper Lig'de 30. haftada üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Trabzonspor oldu.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Jose Sosa (penaltı), 70. dakikada Filip Novak ve 90+5. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.
Trabzonspor'un sol beki Filip Novak, Galatasaray maçında da fileleri havalandırarak bu sezon resmi maçlarda 8. golünü attı.