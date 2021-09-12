Trabzonspor ile Galatasaray 1'er puanı paylaştı

Bu golden yedi dakika sonra Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 37. dakikada iki oyuncu değişikliğine birden gitti. İsmail Köybaşı ve Abdülkadir Ömür’ü kenara alan Avcı, Yusuf Sarı ve Trondsen’i oyuna sürdü. Bu değişikliklerden sonra Trabzonspor’un golü geldi. 41. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Bakasetas kafayla indirdi. Ceza sahası içinde boş pozisyonda topla buluşan Cornelius, topu ağlara gönderdi. İlk yarı 2-1 Galatasaray’ın üstünlüğü ile sona erdi.