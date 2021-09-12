Trabzonspor ile Galatasaray 1'er puanı paylaştı
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'a konuk oldu. Akyazı Stadı'nda dev maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Yüksek tempoda oynanan karşılaşmada iki takım da önemli gol fırsatları yakaladı. Galatasaray iki farklı öne geçti, Trabzonspor geri dönmeyi başardı. 2-2 biten maçta takımlar puanları paylaştı.
Galatasaray’ın gollerini Emre Kılınç kaydederken, Trabzonspor Cornelius ve Nwakaeme ile rakibine karşılık verdi. Bu beraberlikle Trabzonspor’un puanı 10’a, Galatasaray’ın ise 8’e yükseldi.
Galatasaray, Trabzonspor’un savunmada yaptığı büyük hata ile 20. dakikada Emre Kılınç ile öne geçti. Uğurcan verilen geri pasta araya giren Emre Kılınç, tek vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. Emre Kılınç, 30. dakikada Halil Dervişoğlu’nun pasında boş kaleye topu göndererek Galatasaray’ı 2-0 öne geçirdi.
Bu golden yedi dakika sonra Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 37. dakikada iki oyuncu değişikliğine birden gitti. İsmail Köybaşı ve Abdülkadir Ömür’ü kenara alan Avcı, Yusuf Sarı ve Trondsen’i oyuna sürdü. Bu değişikliklerden sonra Trabzonspor’un golü geldi. 41. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Bakasetas kafayla indirdi. Ceza sahası içinde boş pozisyonda topla buluşan Cornelius, topu ağlara gönderdi. İlk yarı 2-1 Galatasaray’ın üstünlüğü ile sona erdi.