Trabzonspor ilk transfer bombasını patlattı - İki isim Trabzon'a geldi
Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki kanat oyuncusu Gervinho ile 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres, kente geldi.
İtalya’dan özel uçakla gelen ve saat 19.45'de Trabzon Havalimanı'na inen Gervinho ile Bruno Peres, burada Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı.
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Bordo-mavili taraftarlar da, havalimanından çıkışında iki oyuncuya büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, pandemi önlemleri çerçevesinde oyunculara çiçek vererek tezahüratlarda bulunurken, bu sırada Gervinho taraftarlara doğru giderek onlarla el sıkıştı.
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İki oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla havalimanından ayrıldı.
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Gervinho ile Peres’in Trabzon’da yönetimle yapacağı son görüşmenin ardından sağlık kontrolünden geçtikten sonra transferlerinin resmiyet kazanması bekleniyor.
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