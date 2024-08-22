Trabzonspor, İsviçre'den beraberlikle dönüyor

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Orsic'in pasında topla buluşan Visca'nın kaleci Ati ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Ati topu kornere çeldi.

9. dakikada Savic'in uzun pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Bardhi'nin aşırtma vuruşunda kaleci Ati'nin müdahale ettiği top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

10. dakikada uzak mesafeden Görtler'in vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

24. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Lawrence Ati topu iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada ceza sahası içinde Okay Yokuşlu'nun kafa ile indirdiği topa kale sahası içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda kaleci Ati meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı. Dönen topa Orsic'in vuruşunda kaleci Ati meşin yuvarlağı kornere çeldi.