Trabzonspor, İsviçre'den beraberlikle dönüyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor'un son 4 maçı kapsayan gol orucu devam etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor, deplasmanda İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı. Kybunpark'ta oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, turun kaderini Trabzon'da oynayacağı rövanş maçına bırakmış oldu. Turun rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Orsic'in pasında topla buluşan Visca'nın kaleci Ati ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Ati topu kornere çeldi.
9. dakikada Savic'in uzun pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Bardhi'nin aşırtma vuruşunda kaleci Ati'nin müdahale ettiği top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.
10. dakikada uzak mesafeden Görtler'in vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
24. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Lawrence Ati topu iki hamlede kontrol etti.
45. dakikada ceza sahası içinde Okay Yokuşlu'nun kafa ile indirdiği topa kale sahası içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda kaleci Ati meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı. Dönen topa Orsic'in vuruşunda kaleci Ati meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada Visca'nın ortasında Trezeguet'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
87. dakikada St. Gallen'in kullandığı köşe atışında Geubbels'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Pozisyon sonrası VAR'a giden hakem Miguel Noguera, faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.