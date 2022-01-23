Trabzonspor mağlubiyeti sonrası olay tepki: ''Defolup gitsinler!''
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kendi evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da ortalık karıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, derbide Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan son anlarda yediği 2 golle 2-1 mağlup ayrıldı. Trabzonspor, 90'da Edin Visca'nın Taylan Antalyalı'nın hatasından bulduğu golle deplasmanda 3 puana uzandı. Bordo-mavililerin diğer golünü 84'de Bakasetas atarken Galatasaray'ın tek golünü ise 31'de penaltıdan Cicaldau kaydetti.
Öte yandan Galatasaray - Trabzonspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, futbolcular için de gösterdikleri performanstan dolayı tepki gösterdi.
Ligde 23. haftaya 13. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, 15. sıraya düştü. Rakipleri Kasımpaşa ve Göztepe'nin kazandığı haftada Trabzonspor'a mağlup olan "Cimbom" kötü gidişi durduramadı. Haftaya düşme hattının en üst sırasındaki Fraport TAV Antalyaspor'un 4 puan önünde giren Galatasaray, bu yenilgiyle farkın 3'e düşmesini engelleyemedi.