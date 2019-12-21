Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı. Bordo-mavili kurmaylar ocak ayının ilk bombasını patlat
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yola emin adımlarla devam eden Trabzonspor, yıldız oyuncu için yaptığı çalışmalarda sona geldi. Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren bordo-mavili takım ara transfer döneminde büyük oynayacak. Stoke City kulübünün ekonomik maliyetleri hafifletmek için yıldız oyuncuyu kiralama teklifini kabul ettiği söylendi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Bu sezon gözünü şampiyonluğa diken bordo-mavililer transferde büyük oynamaya karar verdi. İyi bir sezon geçiren Trabzonspor, takımdaki eksik bölgeleri beklerken somut adımlar atmaya başladı.