Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yola emin adımlarla devam eden Trabzonspor, yıldız oyuncu için yaptığı çalışmalarda sona geldi. Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren bordo-mavili takım ara transfer döneminde büyük oynayacak. Stoke City kulübünün ekonomik maliyetleri hafifletmek için yıldız oyuncuyu kiralama teklifini kabul ettiği söylendi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu.