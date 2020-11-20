Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın 2A planı!

Fanatik'ten Safa Can Konuksever'in haberine göre; Bordo-Mavililer’in teknik patronu Abdullah Avcı ve öğrencileri, pazar günkü B.B.Erzurumspor maçına mutlak zafer parolasıyla hazırlanıyor. 57 yaşındaki hoca, basın toplantısında da söylediği gibi bu zorlu maceraya 3 puanla başlamak ve daha ilk maçından camia ile taraftarın güvenini kazanmak istiyor. Trabzon’daki zamanının büyük bölümünü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde geçiren Avcı, kritik karşılaşmanın taktik hazırlığına geçti. Başarılı hocanın oyun kurgusunda özellikle iki isim çok kritik: Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak... Trabzonlu yıldızlara çok güvenin Avcı, orta sahadaki sıkıntıyı bu ikiliyle çözmek amacında. Öncelikle Parmak’ı defansın önüne yani orta alanda