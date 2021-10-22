Trabzonspor'da yüzler gülüyor
Süper Lig lideri Trabzonspor'da sakatların sayısı Göztepe mücadelesi öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın canını sıkıyordu
Koita ve Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra Hamsik gibi önemli yıldızını da Fenerbahçe maçında kullanamayan tecrübeli çalıştırıcı, bu maçta da Bruno Peres, Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlanmasıyla zorda kalmıştı.
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Ancak yapılan tedaviler sonrası Hamsik'in maç kadrosuna girecek seviyeye gelmesi, tedbir olarak dinlendirilen Abdülkadir'in de ağrılarından kurtulması Avcı'nın elini rahatlattı.
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Uzun süreli sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Abdulkadir Parmak da Göztepe deplasmanında teknik heyetin alternatiflerinden biri oldu.
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Fakat 26 yaşındaki futbolcunun fiziksel eksikliği nedeniyle bu maçta kadroya alınmama ihtimali de var.
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