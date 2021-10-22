Trabzonspor'da yüzler gülüyor

Koita ve Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra Hamsik gibi önemli yıldızını da Fenerbahçe maçında kullanamayan tecrübeli çalıştırıcı, bu maçta da Bruno Peres, Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlanmasıyla zorda kalmıştı.