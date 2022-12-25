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Trabzonspor'dan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay göndermeler

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sosyal medyada çok konuşulacak paylaşımlara imza attı.

Trabzonspor'dan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay göndermeler - Resim: 1

Süper Lig'de 15. haftanın dev maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibi ekip, 61. dakikada Maxi Gomez ve Trezeguet'nin attığı gollerle 2-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

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Trabzonspor'dan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay göndermeler - Resim: 2

Karşılaşma sonrasında Trabzonspor'un yaptığı paylaşımlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Trabzonspor'dan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay göndermeler - Resim: 3

Trabzonspor'dan üst üste göndermeler geldi
İlk önce stadın için düşen bir kuş paylaşımı yapan bordo-mavili takım, ardından havalimanını gösteren bir görsel paylaştı.

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Trabzonspor'dan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay göndermeler - Resim: 4

Karadeniz ekibi bu paylaşımların ardından ise bir daktilo videosu yayınladı. Videonun açıklama kısmında, "Yine biz kazandık" yazıldı .

Trabzonspor'un sosyal medyadan yaptığı göndermeli paylaşımlar kısa sürede etkileşim aldı.

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