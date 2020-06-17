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  3. 17 Haziran 2020 09:37

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye ''Sus'' göndermesi

Trabzonspor resmi twitter hesabı, Fenerbahçe maçında Sörloth'un attığı ikinci golün ardından bir paylaşım yaptı. Maçta 2 gol atan Sörloth'un Emre Belözoğlu ile yaşadığı tartışmaya gönderme yapan bordo-mavililer, Norveçli golcünün "Sus" işareti yapan görselini kullandı.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye ''Sus'' göndermesi

Trabzonspor Kulübü resmi twitter hesabı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında oynanan Fenerbahçe maçında Sörloth'un attığı 2. golün ardından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye ''Sus'' göndermesi

"SUS" İŞARETLİ GÖNDERME Trabzonspor twitter hesabı, tweetinde maç içerisinde Emre Belözoğlu ile bir tartışma yaşayan ve "Sus" işareti yapan Sörloth'un bu işaretinin bulunduğu bir emojiyle birlikte "Finaldeyiz" ifadelerini kullandı. 

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye ''Sus'' göndermesi

Ayrıca paylaşıma Sörloth'un "Sus" işareti yapan fotoğrafı da eklendi.

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye ''Sus'' göndermesi

Yapılan bu paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

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