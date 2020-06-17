Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye ''Sus'' göndermesi

"SUS" İŞARETLİ GÖNDERME Trabzonspor twitter hesabı, tweetinde maç içerisinde Emre Belözoğlu ile bir tartışma yaşayan ve "Sus" işareti yapan Sörloth'un bu işaretinin bulunduğu bir emojiyle birlikte "Finaldeyiz" ifadelerini kullandı.