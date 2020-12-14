Trabzonspor'dan Philip Zinckernagel operasyonu!
Son 4 maçta kalesinde bir gol görmesine rağmen rakip fileleri de sadece 3 kez havalandırma başarısı gösteren Trabzonspor'da Kayserispor mücadelesinin ardından takviye için karar verildi.
Yönetim ile teknik heyet arasında yapılan kısa görüşme sonrasında devre arası takıma direkt oynayabilecek bir forvet ve ofansif orta saha oyuncusu dahil edilmesi konusunda fikir birliğine varılırken listenin ilk sırasındaki isim de ortaya çıktı.
ÖZEL MADDE OLACAK Bordo-mavililer, Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen ve sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olan 26 yaşındaki Philip Zinckernagel'e teklif yapacak.
10 numara ve sağ kanatta oynayabilen Zinckernagel, Bodo Glimt forması ile sezonu 30 resmi maçta 22 gol ve 24 asistle tamamladı.