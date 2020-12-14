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  3. 14 Aralık 2020 10:00

Trabzonspor'dan Philip Zinckernagel operasyonu!

Son 4 maçta kalesinde bir gol görmesine rağmen rakip fileleri de sadece 3 kez havalandırma başarısı gösteren Trabzonspor'da Kayserispor mücadelesinin ardından takviye için karar verildi.

Trabzonspor'dan Philip Zinckernagel operasyonu!

Yönetim ile teknik heyet arasında yapılan kısa görüşme sonrasında devre arası takıma direkt oynayabilecek bir forvet ve ofansif orta saha oyuncusu dahil edilmesi konusunda fikir birliğine varılırken listenin ilk sırasındaki isim de ortaya çıktı.

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Trabzonspor'dan Philip Zinckernagel operasyonu!

ÖZEL MADDE OLACAK Bordo-mavililer, Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen ve sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olan 26 yaşındaki Philip Zinckernagel'e teklif yapacak.

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Trabzonspor'dan Philip Zinckernagel operasyonu!

10 numara ve sağ kanatta oynayabilen Zinckernagel, Bodo Glimt forması ile sezonu 30 resmi maçta 22 gol ve 24 asistle tamamladı.

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Trabzonspor'dan Philip Zinckernagel operasyonu!

Danimarkalı oyuncuya yapılacak teklifte ayrıca, "Bizde de aynı performansı sergilersen çok daha iyi bir teklif gelmesi durumunda sıçrama yapmana fırsat verilecek" önerisi yapılacak.

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