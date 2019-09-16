Trabzonspor'un kabusu; Mete Kalkavan!
Mete Kalkavan'ın Trabzonspor maçına atandığının açıklanmasıyla başlayan sancılı süreç dün akşam 2 puan kaybıyla pekişti. Ankara temsilcisinin ikinci golünden önce Sturridge'e arkadan yapılan müdahaleye faul vermeyen Kalkavan, spor y
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler geçtiğimiz hafta içinde belli olmuştu. Trabzonspor maçlarındaki tartışmalı kararları nedeniyle camianın istenmeyen adam ilan ettiği hakem Mete Kalkavan, Gençlerbirliği maçına atanmıştı. Karşılaşmanın VAR hakemi Hüseyin Göçek olarak belirlenmişti.
Trabzon'da oynanan zorlu mücadele 2-2'lik baraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin istenmeyen hakem ilan ettiği Kalkvan'ın kararları yine isyan ettirdi.