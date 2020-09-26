Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa oynayan Trabzonspor bu yıla aynı güçte başlayamadı.
Eksikler, sakatlar, cezalar, gidenler, transferlerin uyumu, takımın tam oluşmaması derken ilk 2 haftada önce Beşiktaş'a kaybeden ardından da Denizlispor ile berabere kalan bordo-mavililer artık 3 puana kavuşmak istiyor.
Karadeniz Fırtınası bugün sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Eddie Newton ve öğrencilerinin parolası kazanarak moral bulmak.