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  3. 26 Eylül 2020 12:52

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa oynayan Trabzonspor bu yıla aynı güçte başlayamadı.

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa oynayan Trabzonspor bu yıla aynı güçte başlayamadı.

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Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i

Eksikler, sakatlar, cezalar, gidenler, transferlerin uyumu, takımın tam oluşmaması derken ilk 2 haftada önce Beşiktaş'a kaybeden ardından da Denizlispor ile berabere kalan bordo-mavililer artık 3 puana kavuşmak istiyor.

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Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i

Karadeniz Fırtınası bugün sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Eddie Newton ve öğrencilerinin parolası kazanarak moral bulmak.

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Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i

Eddie Newton, "Daha iyi olabilmek için zamana ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. O zaman doluyor. Artık Yeni Malatyaspor maçında neler yapabileceğini göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

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