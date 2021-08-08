Trabzonspor'un yeni santraforu İtalya'dan geliyor
Trabzonspor'un, İtalya Serie B ekibi Parma'nın Danimarkalı santraforu Andreas Cornelius ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre bordo-mavililer, 28 yaşındaki oyuncuya 2025'e kadar sürecek bir sözleşme teklif etti.
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Oyuncu ile, yıllık 2 milyon Avro maaşla dört yıl sürecek sözleşme için anlaşmaya varıldı. Parma ile de el sıkışan Trabzonspor, İtalyan ekibine 5 milyon Avro ödeyecek.
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61saat'e konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Parma kulübü ile rakamsal konularda görüşmelerimiz sürüyor. Süreç olumlu şekilde devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
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Cornelius, Serie A'dan düşen Parma ile geçtiğimiz sezon çıktığı 30 maçta bir gol ve beş asistlik performans göstermişti.
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