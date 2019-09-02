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  3. 02 Eylül 2019 14:25

Transfer görüşmesinden kaçan Diagne Avrupa gündemini salladı

Galatasaray'ın satmak için aylardır uğraştığı Mbaye Diagne yine yaptıklarıyla olay oldu. Club Brugge ile anlaşan Diagne'nin transfer süreci Avrupa basınında yankı uyandırdı. Anderlecht ile görüşen Diagne "işim var" diyerek görüşmed

Transfer görüşmesinden kaçan Diagne Avrupa gündemini salladı

Anderlecht'e kiralık transferi konuşulan Diagne, büyük bir sürprizle Club Brugge ile anlaştı. Galatasaray'da bu kulüple görüşmelere başladığını açıklarken, ortaya ilginç bir transfer öyküsü çıktı.

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Transfer görüşmesinden kaçan Diagne Avrupa gündemini salladı

Öyle ki Anderlecht kanadı Diagne'nin transfer sürecindeki tutumu karşısında şaşkına döndü.

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Transfer görüşmesinden kaçan Diagne Avrupa gündemini salladı

Anderlecht yöneticileri "Her konuda anlaşmıştık. Protololü imzalatalım ve hangi forma numarasını istersin diye sorduk."

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Transfer görüşmesinden kaçan Diagne Avrupa gündemini salladı

"Acil bir işim var diyerek telefonu kapadı. Acil işi Brugge ile sözleşme imzalamasıymış." açıklamasında bulundu.

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