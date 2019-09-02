Transfer görüşmesinden kaçan Diagne Avrupa gündemini salladı
Galatasaray'ın satmak için aylardır uğraştığı Mbaye Diagne yine yaptıklarıyla olay oldu. Club Brugge ile anlaşan Diagne'nin transfer süreci Avrupa basınında yankı uyandırdı. Anderlecht ile görüşen Diagne "işim var" diyerek görüşmed
Anderlecht'e kiralık transferi konuşulan Diagne, büyük bir sürprizle Club Brugge ile anlaştı. Galatasaray'da bu kulüple görüşmelere başladığını açıklarken, ortaya ilginç bir transfer öyküsü çıktı.
Anderlecht yöneticileri "Her konuda anlaşmıştık. Protololü imzalatalım ve hangi forma numarasını istersin diye sorduk."