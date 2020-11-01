Transfer itirafı geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

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Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona erdi.
Takımda 9 eksik olmasına rağmen puan almaya geldiklerini söyleyen Fatih Mert, "İlk önce futbol konuşmak zorunda kaldığımız için üzgünüm. İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Maça gelirsek biz hafta içi pozitif futbolcularımız oldu. 7 futbolcumuz pozitif oldu ve bu maçta oynamadı.
Alper Potuk da kart cezalısıydı. 9 futbolcu eksik geldik. Gelen arkadaşlarımız elinden gelen gayreti gösterdi. Galatasaray gibi güçlü bir takıma karı buraya puan almaya geldik. Maalesef olmadı. Yenildiğimiz için üzgünüm. Ankaragücü'nün yeri burası değil. İki maç eksiğimiz var diğer takımlardan. Bundan sonraki haftalar bizim için başlangıç olacak" dedi.