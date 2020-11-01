Transfer itirafı geldi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Alper Potuk da kart cezalısıydı. 9 futbolcu eksik geldik. Gelen arkadaşlarımız elinden gelen gayreti gösterdi. Galatasaray gibi güçlü bir takıma karı buraya puan almaya geldik. Maalesef olmadı. Yenildiğimiz için üzgünüm. Ankaragücü'nün yeri burası değil. İki maç eksiğimiz var diğer takımlardan. Bundan sonraki haftalar bizim için başlangıç olacak" dedi.