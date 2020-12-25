Transfer pazarı açıldı

Ömer Faruk Beyaz: Avrupa takımlarının adeta pusuya yattığı Ömer Faruk Beyaz’In Fenerbahçe’yle kontratı sezon sonunda sona eriyor. On numara mevkisinde oynayan 17 yaşındaki genç yıldız adayının sezon sonunda aynı Galatasaray’da Mustafa Kapı da olduğu gibi Avrupa’ya transfer olacağı konuşuluyor. Ömer Faruk Beyaz’In güncel piyasa değeri 1.000.000 Euro.