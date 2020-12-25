Transfer pazarı açıldı
Süper Lig’de 5 Ocak’ta transfer sezonunun açılmasıyla birlikte kulüpler sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek futbolcularla ön protokol sözleşmesi imzalayabilecek.
Emre Taşdemir: 25 yaşındaki sol bek oyuncusunun sezon sonunda Galatasaray’la sözleşmesi sona eriyor. 2019’dan beri Galatasaray formasını giyen sol bek futbolcusu sık sakatlık yaşamasa Türkiye’nin en potansiyelli sol bek oyuncularından birisi olarak görülüyor. Emre Taşdemir’in güncel piyasa değeri 850.000 Euro.
Fatih Kuruçuk: Galatasaray’ın ısrarla istediği ve transferi için sezon sonunu beklediği 22 yaşındaki Fatih Kuruçuk’un Fatih Karagümrük’le sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2017/18 sezonundan beri Fatih Karagümrük forması giyen Fatih Kuruçuk, 1.92 boyuyla ön plana çıkarken güncel piyasa değeri 1.200.000 Euro.
Ömer Faruk Beyaz: Avrupa takımlarının adeta pusuya yattığı Ömer Faruk Beyaz’In Fenerbahçe’yle kontratı sezon sonunda sona eriyor. On numara mevkisinde oynayan 17 yaşındaki genç yıldız adayının sezon sonunda aynı Galatasaray’da Mustafa Kapı da olduğu gibi Avrupa’ya transfer olacağı konuşuluyor. Ömer Faruk Beyaz’In güncel piyasa değeri 1.000.000 Euro.
Günay Güvenç: Gaziantep FK’Nın aynı zamanda kaptanı olan tecrübeli kaleci Günay Güvenç’in takımıyla sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2018 yılından beri Gaziantep FK’nın formasını giyen tecrübeli eldivenin peşinde tüm Süper Lig takımları pusuda bekliyor. Günay Güvenç’in piyasa değeri 1.300.000 Euro.