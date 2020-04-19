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  3. 19 Nisan 2020 23:10

Transfer rekabeti başladı!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun transfer çalışmaları da hız kazandı. Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin için ısrarı ise sürüyor.

Transfer rekabeti başladı!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun transfer çalışmaları da hız kazandı. Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin için ısrarı ise sürüyor.

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Transfer rekabeti başladı!

Sarı-lacivertli takım, milli futbolcunun siyah-beyazlı kulüple yapacağı yeni sözleşme görüşmelerinin sonucunu bekliyor.

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Transfer rekabeti başladı!

Buna karşın Caner Erkin transferi için uğraşan Fenerbahçe'yi şoke edecek bir gelişme yaşanabilir...

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Transfer rekabeti başladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sarı-lacivertlilerin deneyimli sol beki Hasan Ali Kaldırım için harekete geçmeye hazırlanıyor.

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