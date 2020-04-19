Transfer rekabeti başladı!
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun transfer çalışmaları da hız kazandı. Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin için ısrarı ise sürüyor.
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun transfer çalışmaları da hız kazandı. Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin için ısrarı ise sürüyor.
Sarı-lacivertli takım, milli futbolcunun siyah-beyazlı kulüple yapacağı yeni sözleşme görüşmelerinin sonucunu bekliyor.
Buna karşın Caner Erkin transferi için uğraşan Fenerbahçe'yi şoke edecek bir gelişme yaşanabilir...