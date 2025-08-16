Transfer yasağı kalkan Süper Lig'in flaş ekibinin 10 transferinin tamamı yabancı

Yeni transferlerle güçlenen Samsunspor'un kadro değeri de hızla yükseldi. Holse, Dimata, Marius ve Drongelen gibi isimlere Sousa, Borevkovic, Makoumbou ve Mendes'in katılmasıyla kırmızı-beyazlıların güncel piyasa değeri yaklaşık 50 milyon euroya ulaştı. Bu rakamla Samsunspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in ardından ligin en değerli 6. kadrosuna sahip oldu.