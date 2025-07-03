Transferi yılan hikayesine dönen Osimhen'in yeni takımını duyurdular
İngiliz basını, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdu.
Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ın gol makinesi Victor Osimhen'in önümüzdeki sezon için hangi takımda oynayacağı merak edilirken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Bir süredir sarı-kırmızılı yöneticileri transferi için bekleten Osimhen'in Liverpool ile görüştüğü ortaya çıktı.
PREMIER LİG YOLCUSU
Premier Lig takımlarından gelecek teklifleri öncelik olarak belirleyen Osimhen'in, Liverpool tarafından yapılan 15 milyon Euro'luk maaş teklifine çok sıcak baktığı ve Liverpool yetkilileriyle görüşme halinde olduğu öğrenildi.
Henüz hiçbir takımla anlaşmadığını Galatasaraylı yetkililere söyleyen Osimhen, bu ayın ortasına kadar sarı-kırmızılılardan zaman talep etmişti. Bir yandan Liverpool ile görüştüğü ortaya çıkan Osimhen, Galatasaraylı taraftarları bir hayli üzdü.
LIVERPOOL'LA ANLAŞMA AŞAMASINDA
İngiliz basınında çıkan haberde, Liverpool'un Osimhen ile anlaşma aşamasında olduğu ve kısa süre içinde imzaların atılabileceği ifade edildi.