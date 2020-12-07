Transferin perde arkası ortaya çıktı

TERİM DE ALINMASINI ÇOK İSTEDİ Sportıf direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu bizzat devreye girdi ve oyuncunun menajeri ile iletişime geçti. Ancak talepleri duyan Belözoğlu, ''Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem'' diyerek telefonu kapattı.