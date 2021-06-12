Tribünde özlenen görüntüler! Türkiye-İtalya maçından çok özel kareler!
Avrupa'da futbol liglerinin bitmesinin ardından gözler EURO 2020'ye çevrilmişti. Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen EURO 2020'de heyecan başladı.
Avrupa'da futbol liglerinin bitmesinin ardından gözler EURO 2020'ye çevrilmişti. Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen EURO 2020'de heyecan başladı.
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Dev organizasyon A Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız ile İtalya arasındaki zorlu müsabaka ile start aldı.
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Müsabaka öncesinde ise tribünlerdeki renkli görüntüler dikkat çekti. Roma Olimpiyat Stadı'na gelen taraftarlar adeta bayram havası estirdi.
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Yaklaşık 1.5 yıldır futbol müsabakaları seyirciden yoksun oynanıyordu. EURO 2020'de belli bir kapasiteyle seyirciler maçlara alınmaya başladı.
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