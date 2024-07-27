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Tuğba Şenoğlu İvegin'in yeni adresi belli oldu

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Tuğba Şenoğlu İvegin'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Kaynak: AA
Tuğba Şenoğlu İvegin'in yeni adresi belli oldu - Resim: 1

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda son dakikada yaşanan değişiklik, tepkilere neden olmuştu. 

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Tuğba Şenoğlu İvegin'in yeni adresi belli oldu - Resim: 2

Takımın son antrenmanında yer almasına rağmen, Tuğba Şenoğlu'nun baldır sakatlığı yaşadığı iddiaları ortaya atılırken, Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

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Tuğba Şenoğlu İvegin'in yeni adresi belli oldu - Resim: 3

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Türk Hava Yolları, milli oyuncu Tuğba Şenoğlu İvegin'i kadrosuna kattı.

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Tuğba Şenoğlu İvegin'in yeni adresi belli oldu - Resim: 4

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Milli voleybolcumuz Tuğba Şenoğlu İvegin, 2024-25 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecektir. Tuğba Şenoğlu İvegin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, takımımızla nice başarılar yaşamasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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