Tuğba Şenoğlu İvegin'in yeni adresi belli oldu
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Tuğba Şenoğlu İvegin'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Kaynak: AA
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda son dakikada yaşanan değişiklik, tepkilere neden olmuştu.
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Takımın son antrenmanında yer almasına rağmen, Tuğba Şenoğlu'nun baldır sakatlığı yaşadığı iddiaları ortaya atılırken, Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Türk Hava Yolları, milli oyuncu Tuğba Şenoğlu İvegin'i kadrosuna kattı.
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Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Milli voleybolcumuz Tuğba Şenoğlu İvegin, 2024-25 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecektir. Tuğba Şenoğlu İvegin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, takımımızla nice başarılar yaşamasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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