Tüm dünya Mert Günok'un bu uçuşunu konuşuyor
A Milli Takımımız, Avusturya’yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale yükselirken, maçın son dakikalarında Mert Günok'un kurtardığı top için, "Günok'un bu kurtarışı Avrupa Şampiyonası tarihinin en büyük kurtarışlarından biri" yorumu yapıldı.
EURO 2024 son 16 turunda Türkiye`ye 2-1 mağlup olarak elenen Avusturya`nın teknik direktörü Ralf Rangnick, büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, "Türkiye`nin Gordon Banks`ini geçemedik" dedi.
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Gordon Banks`in 1970 Dünya Kupası`nda Pele`nin golünü kurtardığı an `yüzyılın kurtarışı` olarak biliniyor
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Ralf Rangnick. "2-0 geri düşünce işler kolay olmuyor. Golü de bulduk, beraberlik için de yeterince vaktimiz de vardı ama tabii ki zor. Çok da yaklaşmıştık ama Türkiye`nin kalesinde Gordon Banks varken bu çok zordu" dedi.
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İngiltere`nin defans oyuncusu Matthew Upson, Radio Five Live`daki yorumunda Gunok`un bu kurtarışı Avrupa Şampiyonası tarihinin en büyük kurtarışlarından biri, Bu birinci sınıf! Sanki Gordon Banks replikası gibi" dedi.
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