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  4. Suudi Arabistan ekibinin başına geçen Fatih Terim için ilginç iddia

Tümer Metin'den dikkat çeken Fatih Terim iddiası

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Tümer Metin Sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile anlaşarak siyah-beyazlı takımın başına geçen Fatih Terim için dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Tümer Metin'den dikkat çeken Fatih Terim iddiası - Resim: 1

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geçen sezon Panathinaikos'u çalıştıran teknik direktör Fatih Terim'in yeni takımı, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab oldu.

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Tümer Metin'den dikkat çeken Fatih Terim iddiası - Resim: 2

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim'in sadece 5 ay için alacağı ücret belli oldu.

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Tümer Metin'den dikkat çeken Fatih Terim iddiası - Resim: 3

NTV Spor'un haberine göre 71 yaşındaki teknik direktör, 5 aylık görevinde 1 milyon 750 bin dolar kazanacak.

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Tümer Metin'den dikkat çeken Fatih Terim iddiası - Resim: 4

Öte yandan Fatih Terim'in kararını değerlendiren eski milli futbolcu Tümer Metin, Asist Analiz YouTube kanalında Terim'in Suudi Arabistan tercihi nedeniyle mutsuz olabileceğini iddia etti. 


Tümer Metin'in açıklamaları şöyle:

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