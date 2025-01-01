Tümer Metin'den dikkat çeken Fatih Terim iddiası
Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Tümer Metin Sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile anlaşarak siyah-beyazlı takımın başına geçen Fatih Terim için dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geçen sezon Panathinaikos'u çalıştıran teknik direktör Fatih Terim'in yeni takımı, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab oldu.
1 / 5
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim'in sadece 5 ay için alacağı ücret belli oldu.
2 / 5
NTV Spor'un haberine göre 71 yaşındaki teknik direktör, 5 aylık görevinde 1 milyon 750 bin dolar kazanacak.
3 / 5
Öte yandan Fatih Terim'in kararını değerlendiren eski milli futbolcu Tümer Metin, Asist Analiz YouTube kanalında Terim'in Suudi Arabistan tercihi nedeniyle mutsuz olabileceğini iddia etti.
Tümer Metin'in açıklamaları şöyle:
4 / 5