Türk futbolunun en pahalı transferi, İstanbul'a gelişiyle bir rekor daha kırdı!
Türk futbol tarihinde en yüksek bonservis bedeli verilen futbolcu olan Victor Osimhen başka bir rekorun da sahibi oldu. Yıldız golcünün İstanbul'a gelişi sırasında internet veri trafiğinde rekor kırıldı.
Kaynak: DHA
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren ve Süper Ligi gol kralı olarak tamamlayan 26 yaşındaki yıldız futbolcu Osimhen'in İstanbul'a gelişi internette bir rekora da aracılık etti.
30 Temmuz akşamı 22.00'den hemen sonra kaydedilen 505,26 Gbit/sn'lik anlık trafikle tarihindeki en yüksek internet veri akışına ulaştı.
Sosyal medya, haber platformları ve video servisleri üzerinden oluşan yoğun dijital etkileşim bu rekorun kaynağı oldu
DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen verdiği bilgide 500 Gbit/sn'lik veri trafiğinin yaklaşık 300 bin TikTok videosunun aynı anda izlenmesine eşdeğer olduğunu açıkladı.
