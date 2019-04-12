Türk futbolunun Sinyor Bartu'su kimdir
Türk Futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi ismi "Sinyor" lakaplı Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti.
Fenerbahçe efsanesi Can Bartu 83 yaşında yaşamını yitirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, Türk Milli Takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcudur.
Önce basketbolda sivrilen Can Bartu, 1955 yılında Genç Milli Basketbol Takımı'nda ay-yıldızlı formayı giydi.
1955-1957 yıllarında Fenerbahçe'nin hem birinci takımında futbol hem de basketbol oynayan Can Bartu'nun İnönü Stadı'nda futbol maçından çıkıp, Spor ve Sergi Sarayı'ndaki basketbol maçına gittiği çok günler oldu.