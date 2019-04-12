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  3. 12 Nisan 2019 11:00

Türk futbolunun Sinyor Bartu'su kimdir

Türk Futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi ismi "Sinyor" lakaplı Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti.

Türk futbolunun Sinyor Bartu'su kimdir

Fenerbahçe efsanesi Can Bartu 83 yaşında yaşamını yitirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, Türk Milli Takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcudur.

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Türk futbolunun Sinyor Bartu'su kimdir

Önce basketbolda sivrilen Can Bartu, 1955 yılında Genç Milli Basketbol Takımı'nda ay-yıldızlı formayı giydi.

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Türk futbolunun Sinyor Bartu'su kimdir

1955-1957 yıllarında Fenerbahçe'nin hem birinci takımında futbol hem de basketbol oynayan Can Bartu'nun İnönü Stadı'nda futbol maçından çıkıp, Spor ve Sergi Sarayı'ndaki basketbol maçına gittiği çok günler oldu.

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Türk futbolunun Sinyor Bartu'su kimdir

Fenerbahçe Kulübü ile profesyonel futbolcu mukavelesi imzaladıktan sonra basketbolu bırakan Can Bartu, 1'i genç, 5'i A milli olmak üzere 6 kez basketbol milli takım formasını giydi.

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