Türk olimpiyat takımının ''pijamaya'' benzeyen kıyafetleri için yeni lkarar
Türk Milli Olimpiyat Takımı'nın kıyafetleri özellikle sosyal medyada pek çok Türk kullanıcı tarafından olumsuz eleştiri toplamıştı. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi olimpiyat kıyafetlerini giymeme kararı aldı.
Fransa’nın ev sahipliğindeki 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılan Türk sporcular için tasarlanan kıyafetler eleştirileri de beraberinde getirdi.
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Özellikle bayrak taşıyıcılarımız boksör Busenaz Sürmeneli ve okçu Mete Gazoz'un verdikleri pozdan sonra tekrar gündeme gelen bu kıyafetlerle ilgili dikkat çeken bir karar geldi.
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Gazeteci Nevzat Çiçek, X hesabından bir paylaşımda bulunarak gelen tepkilerden sonra bu kıyafetlerin Paralimpik Oyunlar açılışında bir daha giyilmeyeceği kararının alındığını söyledi.
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Çiçek, "Başkanlığını Murat Aksu’nun yaptığı Türkiye Milli Paralimpik Komitesi yönetim kurulu kararıyla Vakko'nun kıyafetlerini Paralimpik oyunlar açılışında giymeme kararı aldı" dedi.
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