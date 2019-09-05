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  3. 05 Eylül 2019 13:55

Türk Telekom Stadyumu’nda Falcao şov!

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yu

Türk Telekom Stadyumu’nda Falcao şov!

Töreni izlemek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, kombineleriyle giriş yaparken ayrıca 250 TL değerinde GS Store'dan alışveriş yapan taraftarlar da imza törenini ücretsiz izledi. Diğer taraftarlar ise Passolig'den 23 TL karşılığında biletlerini aldı.

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Türk Telekom Stadyumu’nda Falcao şov!

İmza töreni için sahanın ortasına platform kuruldu. Futbolcu çıkış tünelinden tek tek anons edilerek sahaya giren yeni transferler, taraftarların tezahüratları eşiğinde kırmızılı halıdan geçerek platformdaki yerini aldı.

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Türk Telekom Stadyumu’nda Falcao şov!

Mustafa Cengiz: "Falcao'nun maaşının bir kısmını NEF verecek" Törende konuşan Başkan Mustafa Cengiz, "Çok gergin bir transfer dönemin ardından sizlerin desteği ve istekleri doğrultusunda sahada mücadele edecek Galatasaray aslanlarını huzurunuza getirmekten çok büyük onur duyuyoruz. Bize verdiğiniz manevi destek için çok teşekkür ederiz. Biz taraftarlarımızın isteğini, en ucuz transferlerle halletmeye çalıştık. Özellikle Falcao transferinde maaşın belli bir kısmını yüklenen sponsorumuz NEF'e çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız" diye konuştu.

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Türk Telekom Stadyumu’nda Falcao şov!

Başkan Cengiz, ayrıca bugün doğum günü olan Teknik Direktör Fatih Terim'in doğum gününü de kutladı.

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